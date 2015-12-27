«Звездные войны» с рекордной скоростью собрали $1 млрд

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» поставил рекорд скорости сборов, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press. Новый эпизод саги собрал $1 млрд за девять дней с момента выхода на экраны в США.

Эти данные подтверждает портал Box Office Mojo. Согласно текущим данным, «Звездные войны» собрали $1,090 млрд, в том числе $544 млн в США и $546 млн за рубежом. По данным сводного рейтинга этого же портала, «Пробуждение силы» уже занимает 15-место в числе самых коммерчески успешных фильмов всех времен.

24 декабря сборы «Пробуждения силы» в России превысили 1 млрд. руб. (порядка $14,2 млн).

Associated Press назвало фильм главным развлечением уходящего года.