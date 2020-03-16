Знаменитости, которые заразились коронавирусом

Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, известная своей ролью девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", стала еще одной звездой, у которой был диагностирован коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в своих социальных сетях она сообщила о решении самоизолироваться. "Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" — написала она.

Стоит отметить, что это не первый случай обнаружения вируса у знаменитостей.

Ранее СМИ сообщали что коронавирус обнаружен у голливудского актера Тома Хэнкса, его супруги Риты Уилсон, защитника итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани и баскетболиста команды "Юта Джаз" Руди Гобер.