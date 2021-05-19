О нас
Report Georgia
Аудио новости

Знаменитая модель стала матерью в 50 лет

Знаменитая модель стала матерью в 50 лет Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 лет.
Шоу-бизнес
19 мая 2021 г. 04:43
Знаменитая модель стала матерью в 50 лет

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 лет.

Как передает Report, об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Манекенщица опубликовала снимок, на котором запечатлена ее новорожденная дочь в платье с цветочным принтом. На кадре Кэмпбелл держит ее ступни в руках. «Маленькое благословение выбрало меня в качестве своей матери. Я горжусь, что в моей жизни появилась эта прекрасная душа. В мире нет более великой любви», — подписала она пост.

Отметим, что Кэмпбелл — британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Известно, что родившаяся дочка стала первым ребенком манекенщицы. На данный момент Кэмпбелл не состоит в браке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Məşhur model 50 yaşında ana olub

Экслюзивные новости

В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
18 мая 2021 г. 12:37
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Ректор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоРектор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
17 мая 2021 г. 16:12
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
17 мая 2021 г. 15:54
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
16 мая 2021 г. 09:39
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi