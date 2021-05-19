Знаменитая модель стала матерью в 50 лет

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 лет.

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 лет.

Как передает Report, об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Манекенщица опубликовала снимок, на котором запечатлена ее новорожденная дочь в платье с цветочным принтом. На кадре Кэмпбелл держит ее ступни в руках. «Маленькое благословение выбрало меня в качестве своей матери. Я горжусь, что в моей жизни появилась эта прекрасная душа. В мире нет более великой любви», — подписала она пост.

Отметим, что Кэмпбелл — британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Известно, что родившаяся дочка стала первым ребенком манекенщицы. На данный момент Кэмпбелл не состоит в браке.