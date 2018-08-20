Заслуженная артистка России сняла в Баку клип - ВИДЕО

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Заслуженная артистка России Алена Апина представила снятый в Баку клип на песню "Давай так".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, клип снят азербайджанским режиссером Асланом Ахмедовым.

По его словам, он давно желал снять клип в Баку: "Мы сняли этот клип на моей Родине, в Баку. Я благодарен Алене Апиной за то, что она сделала именно такой выбор и поверила в меня. Проведение съемок на моей Родине сделало эту работу для меня незабываемой".