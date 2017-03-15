Американская киностудия приступила к ремейку фильма "Матрица"

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Американская киностудия Warner Bros. начала работу над ремейком культового фантастического фильма "Матрица", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент идут переговоры со сценаристом "Людей Икс" и "Мстителей" Заком Пенном о написании сценарной заявки. В фильме может сняться Майкл Бакари Джордан.

Также на данный момент участие авторов сценария и режиссеров оригинальной "Матрицы" сестер Вачовски в съемках ремейка не определено. По данным источников, идею о новом фильме студии подал продюсер трилогии "Матрица" Джоэл Сильвер, у которого, вероятно, натянутые отношения с Вачовски.