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    Американская киностудия приступила к ремейку фильма "Матрица"

    На данный момент идут переговоры со сценаристом Людей Икс и Мстителей Заком Пенном о написании сценарной заявки

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Американская киностудия Warner Bros. начала работу над ремейком культового фантастического фильма "Матрица", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    На данный момент идут переговоры со сценаристом "Людей Икс" и "Мстителей" Заком Пенном о написании сценарной заявки. В фильме может сняться Майкл Бакари Джордан.

    Также на данный момент участие авторов сценария и режиссеров оригинальной "Матрицы" сестер Вачовски в съемках ремейка не определено. По данным источников, идею о новом фильме студии подал продюсер трилогии "Матрица" Джоэл Сильвер, у которого, вероятно, натянутые отношения с Вачовски.

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