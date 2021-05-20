Выступление Efendi в первом полуфинале "Евровидения" набрало свыше 2 млн просмотров

С песней "Mata Hari" Азербайджан прошел в финал

Выступление участницы от Азербайджана Efendi c песней "Mata Hari" на музыкальном конкурсе "Евровидение" за два дня набрало свыше 2 миллионов просмотров в Youtube.

Как передает Report, по числу просмотров выступление находится на третьем месте после России и Украины.

Также песня занимает первую строчку среди трендов в Азербайджане в Youtube. В iTUNES песня занимает 7-ую строчку в Нидерландах, 15-ую в Бельгии, 22-ую - в Норвегии.

Напомним, что Efendi c песней "Mata Hari" выступит в финале конкурса "Евровидение", который состоится 22 мая.