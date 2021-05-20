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Выступление Efendi в первом полуфинале "Евровидения" набрало свыше 2 млн просмотров

Выступление Efendi в первом полуфинале "Евровидения" набрало свыше 2 млн просмотров С песней "Mata Hari" Азербайджан прошел в финал
Шоу-бизнес
20 мая 2021 г. 12:27
Выступление Efendi в первом полуфинале Евровидения набрало свыше 2 млн просмотров

Выступление участницы от Азербайджана Efendi c песней "Mata Hari" на музыкальном конкурсе "Евровидение" за два дня набрало свыше 2 миллионов просмотров в Youtube.

Как передает Report, по числу просмотров выступление находится на третьем месте после России и Украины.

Также песня занимает первую строчку среди трендов в Азербайджане в Youtube. В iTUNES песня занимает 7-ую строчку в Нидерландах, 15-ую в Бельгии, 22-ую - в Норвегии.

Напомним, что Efendi c песней "Mata Hari" выступит в финале конкурса "Евровидение", который состоится 22 мая.

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