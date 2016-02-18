Внесены изменения в правила голосования на конкурсе "Евровидение"

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Внесены изменения в правила голосования на песенном конкурсе "Евровидение".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Евровидения, начиная с этого года, профессиональное жюри и телезрители будут давать оценки каждой стране по отдельности.
Так, теперь после окончания выступлений конкурсантов, все страны должны будут огласить баллы профессионального жюри. После этого оценки будут объединены с голосами телезрителей.
Раньше, мнения жюри и телезрителей объединялись в единый итог. Организаторы считают, что это привнесет интригу в конкурс.
Отметим, что конкурс Евровидение в этом году пройдет 10-14 мая в Стокгольме.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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