В США назван лучший фильм года

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В США назван лучший по версии кинокритиков фильм 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по версии Национального совета кинокритиков США, лучшим фильмом уходящего года стала "Зеленая книга" Питера Фарелли.

Главные роли в фильме исполнили Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини.

Лучшим актером года критики назвали В.Мортенсена, сыгравшего роль простодушного телохранителя в "Зеленой книге".

Награды Национальной ассоциации кинокритиков будут вручены на церемонии NBR Awards, которая пройдет 9 января в Нью-Йорке.

Напомним, что В.Мортенсен извинился за расистские высказывания, сказанные им во время обсуждения фильма.