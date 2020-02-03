В новом "Форсаже" покажут "секретный бункер" в Азербайджане - ВИДЕО

По сценарию действие одной из сцен новой серии известной американской медиафраншизы "Форсажа 9" ("F9") будет разворачиваться в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на американские СМИ.

"Действия фильма разворачивается по всему земному шару - от Лондона до Токио, от Центральной Америки до Эдинбурга и от секретного бункера в Азербайджане до оживленных улиц Тбилиси. По пути старые друзья будут воскрешены, старые враги вернутся, история будет переписана", - говорится в сообщении.

Отметим, что "Форсаж-9" снял американский кинорежиссер Джастин Ли, до этого участвующий в создании четырех частей франшизы. Это самая крупная и прибыльная франшиза студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более 5,8 млрд. долларов США.

Выход фильма состоится 21 мая 2020 года.

В октябре 2017 года было объявлено, что выход последнего фильма "Форсаж 10" запланирован на 1 апреля 2021 года.