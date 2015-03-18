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    ​В Харькове выберут самую красивую иностранку

    В конкурсе будет представлен и Азербайджан

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Интернациональный конкурс красоты - финал ежегодного социального проекта пройдет в Харькове 26 марта.

    Как передает Report, в конкурсе в этом году примут участие 10 девушек, которые представят Азербайджан, Армению, Афганистан, Грецию, Грузию, Израиль, Индию, Казахстан, Камерун и Корею.

    Конкурс пройдет в гостинице "Харьков Палас".

    Первый подобный конкурс состоялся в 2013 году. Тогда звание "Miss Kharkiv International" завоевала девушка, представляющая Афганистан. В прошлом году титул завоевала конкурсантка из Грузии.

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