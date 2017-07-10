В CinemaPlus 28 Mall прошел пресс-показ мультфильма "Подводная эра" - ВИДЕО

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus 28 Mall прошел пресс-показ увлекательного и смешного анимационного фильма об обитателях морских глубин "Подводная эра" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии Cinemazadeh в 2017 году, сообщает Report.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, продюсер - Турал Асадов, звукорежиссер - Орхан Гасанли, мастеринг - Азад Велиев, перевод - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде, директор - Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм дублировали Мири Юсиф, Севда Алекперзаде, Джин, Самира Эфенди, Ульфат Башир, Рагим Рагимов, Эльнур Гусейнов, Азер Айдемир, Назакет Мамедли, Ровшан Мамедли, Турал Асадов, Саид Мамедов, Самира Джаззи и Мушфиг Мирзоев.

Режиссером анимационной семейной комедии является Джулио Сото Гарпид.

Короткое описание: К 2100 году люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей - пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправляет их за помощью на другой конец океана. Друзей и присоединившуюся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое море опасных и невероятных приключений…