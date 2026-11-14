15 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером местами не исключаются осадки.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который во второй половине дня сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем ​​- 16-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером, начиная с северных и западных регионов, ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны ливни и грозы, в горных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем ​​- 18-23° тепла, в горах ночью - 0-3° мороза, днем ​​- 8-13° тепла.