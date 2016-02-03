В "CinemaPlus" проходит показ фильма об экономическом кризисе - ВИДЕО

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса "CinemaPlus" проходит показ фильма "Игра на понижение".

Как сообщает Report, сюжет фильма связан с мировым финансовым кризисом. Режиссер фильма - Адам МакКей. В ролях - Финн Уиттрок, Брэд Питт, Кристиан Бэйл, Селена Гомес, Карен Гиллан.

Когда речь идет о деньгах, совесть молчит. А уж если речь об огромных деньгах!.. Это основанная на реальных событиях история нескольких провидцев, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит. И предсказав, стали на нем зарабатывать. Сами того не желая.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.

Хотим отметить, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра - "CinemaPlus".