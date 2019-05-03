В CinemaPlus прошёл показ французской комедии с азербайджанским дубляжом

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Ganjlik Malll, прошёл показ французской комедии "Нежная рука закона", с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2019 году.

Как сообщает Report, фильм был показан на Международном Каннском кинофестивале в программе "Двухнедельника режиссёров", где получил "Премию общества драматических авторов и композиторов". Фильм также был номинирован на премию "Сезар" сразу в девяти категориях.

Фильм озвучили: Алихан Раджабов, Офелия Новрузгызы, Эмин Насирли, Азада Аббасова, Аллахверди Йолчуев, Вюсал Гаджи-Кадыр, Рагим Рагимов, Айсун Алескерова, Самир Алескеров, Вугар Гусейнов, Айтадж Мамедова и Нармин Галибова.

Режиссёр Самир Алескеров, редактор Вугар Гусейнов, перевод с английского языка Шахла Алигызы, звукорежиссер Орхан Агаларов, звукооператор Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер Алисаттар Кулиев, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

Режиссером фильма является Пьер Сальвадори.

В главных ролях Адель Энель, Пио Мармай и Одри Тоту.

Краткое описание: Ивонн, молодой полицейский инспектор, неожиданно узнаёт, что её покойный муж на самом деле был не таким уж порядочным служителем закона: оказывается, из-за него невиновный молодой человек по имени Антуан провёл 8 лет в тюрьме. Теперь Ивонн пытается сделать всё возможное, чтобы помочь Антуану вернуться к нормальной жизни.

Поддержку в организации мероприятия оказали: дубляжная студия Cinemazadeh, Cinema Distribution и Şeh Su.

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