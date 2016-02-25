​В "CinemaPlus" начался показ долгожданного фильма "Боги Египта" с новой 3D технологией - ВИДЕО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" с 25 февраля приступил к показу долгожданного фильма "Боги Египта" с использованием новой 3D технологии. Как сообщает Report, впервые в "CinemaPlus" во всех залах использованы 3D технологии MasterImage.

3D технологии MasterImage – это новое поколение высокой точности цветопередачи и четкости картины без искажений. Представления о кино полностью изменяться, когда будут видны цветные краски и четкое изображение. Очки MasterImage3D практически невесомые и удобные в ношении. Они обеспечивают высокое качество изображения и полное погружение в фильм.

Все события в фильме "Боги Египта" происходят во времена борьбы между древнеегипетскими богами за престол. Поражающие богатством и роскошью дворцы, воюющие друг с другом боги, диковинные существа, рассыпающиеся в прах пирамиды, волшебные превращения, огнедышащие драконы – всё это предстоит увидеть зрителям в блокбастере режиссёра Алекса Пройаса.

В главных ролях Джерард Батлер, Николай Костер-Вальдау, Брентон Туэйтес, Эбби Ли, Кортни Итон, Джеффри Раш, Руфус Сьюэлл

Некогда мирное и процветающее египетское царство погружается в хаос: беспощадный бог тьмы Сет убивает своего брата Осириса и узурпирует трон. Вызов ему неожиданно бросает простой смертный, находчивый молодой вор. Чтобы вернуть к жизни свою прекрасную возлюбленную, ему приходится заручиться поддержкой могущественного и мстительного бога Гора. Лишь выдержав испытание на прочность и принеся в жертву все самое дорогое, им удастся противостоять Сету и его приспешникам в мире живых и мире мертвых.

Прокат фильма "Боги Египта" осуществляется на территории Азербайджана компанией "Cinema Distribution".

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Отметим, что азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".