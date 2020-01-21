В CinemaPlus проходит показ комедии Джем Йылмаза "Karakomik Filmler 2" - ВИДЕО

В сети кинотеатров CinemaPlus проходит показ долгожданной комедии Джем Йылмаза "Karakomik Filmler 2".

Как сообщает Report, покупая один билет, зрители смогут посмотреть 2 фильма.

Продолжение серии фильмов "Karakomik filmler", созданное сценаристом и режиссером Джемом Йилмазом "Karakomik filmler 2", состоит из двух фильмов "Deli" и "Emanet". "Deli" рассказывает об интересной ночной смене таксиста. А в "Emanet" говорится об истории танцора, который мечтает стать знаменитым.

В главных ролях Джем Йылмаз, Чаглар Чорумлу и Озге Озпиринчджи.

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