В CinemaPlus Gənclik Mall состоялась презентация клипа на песню Тунзали Агаевой "Гоша ганад"

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В CinemaPlus Gənclik Mall состоялась презентация клипа, снятого на песню заслуженной артистки Тунзали Агаевой "Гоша ганад".

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали лица, принимавшие участие в создании клипа, представители искусства и медиа.

До презентации клипа выступил творческий коллектив. Тунзаля Агаева отметила, что это - новшество в области развития клипов азербайджанской поп-музыки: "Я расцениваю это как некую революцию. Клип снят в жанре анимации. Прошу вас, не занижайте наш труд, называя каждую работу анимацией".

Затем, в знак поддержки слов певицы, творческий состав клипа заявил, что клип снят графикой 2D: "Это очень кропотливая работа и все нарисовано вручную".

Автор слов Юсиф Негмекяр отметил, что тема клипа посвящена родителям: "Отец и мать - два крыла. Именно они ведут нас за нашей мечтой".

Творческий коллектив также ответил на вопросы, связанные с созданием клипа. Затем прошла презентация. В клипе отразились детские годы молодой женщины, воспоминания, связанные с ее родителями.

Автор музыки - Тунзаля Агаева, слова - Юсифа Негмекяра. Аранжировка сделана Эмином Керимом и Тунзалей Агаевой.

Режиссер и автор сценария - Эмин Мирабдуллаев, художник - Кянан Шейхзаманлы, аниматор клипа - Натик Зейналов, который также является мастером графики клипа, ему также принадлежит монтаж.