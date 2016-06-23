В центре отдыха Dalğa Beach-Aqua Park состоится открытие нового филиала Xoxo karaoke club

Баку. 23 июня. REPORT. AZ/ 25 июня в центре отдыха Dalğa Beach-Aqua Park состоится церемония открытия нового филиала Xoxo karaoke club.

Как сообщила Report PR менеджер центра отдыха Ляман Аскерова, Night club отныне будет функционировать как Xoxo karaoke club: "Клуб является одним из наиболее популярных мест среди желающих провести интересный и незабываемый отдых. В то же время, на территории центра отдыха проведены небольшие косметические изменения. Места для получения дополнительных услуг на общей территории центра расширены".

По ее словам, на церемонии открытия клуба выступят певцы Микаил Рафиев, Джабраил Расулов, Влада Ахундова, Агамехди Мирзоев, Лейла Мамедова, Хайям Мустафазаде, Джалал Аббасов и саксафонист Заур Мирзоев: "На мероприятии также выступит Comedy Baky, будет разыграна лотерея, победители получат ценные призы".

PR менеджер заявила, что в мероприятии будут участвовать известные диджеи: "Мероприятие начнется в 20:00. Вход будет по пригласительным.

Л.Аскерова отметила, что центр отдыха внедряет новейшие современные технологии для обеспечения комфортного и высококачественного обслуживания гостей: "Dalğa Beach-Aqua Park, применяя данные новшества, берет за основу желания отдыхающих в центре гостей, стараясь максимально реализовать их. В результате сфера обслуживания центра отдыха оснащена самым современным оборудованием и технологиями".

Она подчеркнула, что Dalğa Beach-Aqua Park также ускорил процедуру приема для того, чтобы предотвратить очереди. Отныне гости смогут пройти регистрацию в самые кратчайшие сроки.

Отметим, что самый большой аквапарк Азербайджана Dalğa Beach Aquapark Resort расположен в поселке Мардякан города Баку, в 37 км от центра города, на расстоянии 17,2 км от аэропорта и является современным центром пляжного отдыха и развлечений. Здесь созданы условия для рационального времяпровождения как взрослых, так и детей. Персонал центра в 310 человек одновременно может обслуживать 1200 гостей.

Напомним, что в этом летнем сезоне в пляжную зону центра привезен новый лазурный песок. Тем самым Dalğa Beach-Aqua Park создал для прибывающих на море гостей совершенно иные возможности. Кроме того, в этом году в смотрящей на море части зоны отдыха построено 2 новых бассейна.