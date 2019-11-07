В Великобритании продали крупнейшую коллекцию плакатов к фильмам о Бонде

Самое полное в мире собрание плакатов к фильмам о британском агенте секретных служб Джеймсе Бонде ушло с молотка на аукционе Prop Store в Англии за 227,5 тысяч фунтов (264,3 тысяч долларов), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Почти 500 постеров с изображением популярных актеров в роли супершпиона, их девушек, а также врагов были выставлены на продажу одновременно в штаб-квартире аукционеров в городе Рикмансуорт (юго-восточное английское графство Хартфордшир) и онлайн.

Самым дорогим лотом стал набор плакатов из США к четвертой ленте бондианы Thunderball (1965 год), в котором роль Бонда исполнил актер Шон Коннери. Он был продан за 12,5 тысяч фунтов (14,5 тысяч долларов). Второй по стоимости на торгах - 8,1 тысяч фунтов (9,4 тысяч долларов) - оказалась изготовленная по заказу афиша к картине Goldfinger (1964 год), в котором агенту 007 противостоял злодей Аурик Голдфингер (немецкий актер Герт Фребе).

К настоящему времени о британском супершпионе снято 24 фильма. Картины имели огромный зрительский успех: общие кассовые сборы составили более 10 млрд. долларов США.