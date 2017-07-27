Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Баку сегодня начинается международный фестиваль "Жара" с участием 500 музыкантов. Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в этом большом музыкальном празднике, который проводится в столице Азербайджана во второй раз, примут участие такие известные в мире звезды эстрады, как Алла Пугачева, София Ротару, Филипп Киркоров, Николай Басков, Лайма Вайкуле, EMIN, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

Программа фестиваля очень обширна. В день открытия – 27 июля на сцену выйдут Вера Брежнева, Григорий Лепс, группа СЕРЕБРО, Алексей Воробьев, Светлана Лобода, Елка, группа МБАНД, Ани Лорак, Валерия, Анита Цой, Жах Халиб, Макс Барских, Потап и Настя, МОНАТИК, "Время и Стекло", EMIN, Егор Крид, МОТ и другие.

28 июля состоится юбилейный концерт в честь 70-летия Софии Ротару. На концерте Потап и Настя, Тимур Родригес, Артик & Асти, Светлана Лобода, группа МБАНД, Слава, Ани Лорак, Валерия, Григорий Лепс, "Время и Стекло", EMIN, Ирина Дубцова, Глюкоза, Николай Басков и другие исполнят лучшие песни Софии Ротару в современной интерпретации.

29 июля состоится творческий вечер Аллы Пугачевой. Любимые хиты Примадонны в современной манере и модной аранжировке исполнят самые яркие звезды – Филипп Киркоров, А`Студио, Светлана Лобода, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, EMIN, Ани Лорак, Дима Билан, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Диана Арбенина, Александр Панайотов, Слава и другие.

В день закрытия фестиваля – 30 июля состоится вечер Григория Лепса. Зрителей ждут интересные дуэты, известные хиты, яркие музыкальные номера. В этот день выступят Сергей Лазарев, İOWA, Дима Билан, Наргиз, Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Александр Панайотов, Диана Арбенина, EMIN,Николай Басков, Глюкоза, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Лолита, Максим Фадеев, Александр Маршал и другие.

Организаторы "Жары" - Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Сергей Кожевников, ведущие – Андрей Малахов, Яна Чурикова и Максим Галкин.

Эмин Агаларов отметил, что в этом году в качестве почетных гостей "Жара-2017" на фестиваль приглашены также известные специалисты зарубежного шоу-бизнеса. Вместе с артистами, музыкантами, танцорами и сопровождающими их лицами в Баку прибыло более 500 гостей. Кроме того, приехало около 100 человек технического персонала, представители прессы и партнеры. Ежедневно на фестивале будут представлены 35-40 сольных номеров и дуэтов. За четыре дня мы увидим 150 номеров, подготовленных специально для "Жары" как зарубежными, так и азербайджанскими артистами - прозвучат любимые песни, исполненные по-новому, новые аранжировки, дуэты и разные коллаборации. В этом году будет создана фан-зона, вмещающая большое число зрителей. Также предусмотрено более 2000 тыс. сидячих мест, не включая VIP-столы.

Организаторы "Жары" отмечают, что без помощи на государственном уровне организовать музыкальное мероприятие такого масштаба невозможно. Они выражают глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за большое внимание и поддержку.