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    Умер создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" (SpongeBob SquarePants) Стивен Хилленберг скончался в возрасте 57 лет. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом во вторник сообщил интернет-портал Variety,

    По его данным, Хилленбург умер в понедельник, но об этом стало известно только во вторник. Причиной его смерти стал боковой амиотрофический склероз - заболевание, поражающее клетки мозга, диагностированное в марте прошлого года.

    "Губка Боб Квадратные Штаны" - американский мультипликационный сериал, вышедший на экраны в 1999 году и насчитывающий 12 сезонов. За время своего существования мультсериал завоевал четыре премии Emmy, две детских премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA Children's Awards) и ряд других наград.

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