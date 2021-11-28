Умер советский и российский певец Александр Градский

Скончался советский и российский певец, композитор .

Скончался советский и российский певец, композитор Александр Градский.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, артист умер около двух часов ночи в больнице.

Отмечается, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Уточнялось, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.

Градский - певец и композитор, народный артист РФ (1999). Музыкант родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске в Челябинской области. В 1967 году Александр Градский окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне - Российская академия музыки им. Гнесиных) по специальности "оперный и концертно-камерный певец". Является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Он также исполнил такие песни, как "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были" и др.