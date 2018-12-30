Умер режиссер боевиков с Жан-Клодом Ван Даммом Ринго Лэм

https://report.az/storage/news/22f4480e42cc21727e07a590fcdc48a2/88d0523a-9931-401f-984c-bff98cf1762e_292.jpg
Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Гонконгский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр Ринго Лэм умер в возрасте 63 лет.
Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, последние дни он болел гриппом и принимал лекарства без консультации врачей.
Среди его работ — боевик «Город в огне», «Полный контакт», «Общая тревога».
Лэм известен своим сотрудничеством с Жан-Клодом Ван Даммом, Джеки Чаном и Чоу Юньфатом.
News DepartmentАвтор новости