 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Умер режиссер боевиков с Жан-Клодом Ван Даммом Ринго Лэм

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Гонконгский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр Ринго Лэм умер в возрасте 63 лет. 

    Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post.

    По данным издания, последние дни он болел гриппом и принимал лекарства без консультации врачей.

    Среди его работ — боевик «Город в огне», «Полный контакт», «Общая тревога».

    Лэм известен своим сотрудничеством с Жан-Клодом Ван Даммом, Джеки Чаном и Чоу Юньфатом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi