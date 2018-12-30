Умер режиссер боевиков с Жан-Клодом Ван Даммом Ринго Лэм

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Гонконгский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр Ринго Лэм умер в возрасте 63 лет.

Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, последние дни он болел гриппом и принимал лекарства без консультации врачей.

Среди его работ — боевик «Город в огне», «Полный контакт», «Общая тревога».

Лэм известен своим сотрудничеством с Жан-Клодом Ван Даммом, Джеки Чаном и Чоу Юньфатом.