Умер "пятый битл" Энди Уайт

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В американском штате Нью-Джерси скончался барабанщик Энди Уайт, принимавший участие в записи дебютного сингла британской рок-группы The Beatles "Love Me Do". Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Энди Уайт был так называемым "пятым битлом".

Уайт умер в понедельник, 9 ноября, в своем доме в городе Колдуэлл. 85-летний музыкант скончался вследствие перенесенного им инсульта.

Энди Уайт родился в Глазго (Шотландия) 27 июля 1930 года, передает The Telegraph. В 1962 году он был приглашен в качестве барабанщика The Beatles для записи песен "Love Me Do" и "P.S. I Love You". 12 сентября он появился на студии Abbey Road в Лондоне, где провел около трех часов. За свою работу он получил пять фунтов стерлингов. Предполагается, что Уайт также сотрудничал с группой во время работы над дебютным альбомом "Please Please Me" (1963 год).