Умер основатель журнала Hustler

Основатель американского журнала Hustler Ларри Флинт умер в США на 79-м году жизни.

Основатель американского журнала Hustler Ларри Флинт умер в США на 79-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на своем сайте журнал ТMZ, ссылаясь на представителей его семьи.

По данным ТMZ, Флинт, который с 1978 года был парализован ниже пояса после попытки покушения, умер в среду утром у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти, согласно предварительным данным, стала сердечная недостаточность.

Флинт известен в первую очередь как основатель журнала Hustler, публикующего материалы порнографического содержания. Состоял в пяти браках, с последней своей женой обручился в 1998 году. В общей сложности у Флинта шестеро детей.