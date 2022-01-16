Умер итальянский модельер Нино Черрути

Итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути умер на 92-м году жизни в больнице города Верчелли (северная область Пьемонт), куда он был ранее госпитализирован для операции на бедре.
Как напоминает издание, под началом Черрути свою карьеру начинали многие деятели моды, включая Джорджо Армани. Черрути был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.
Он родился в 1930 году, в 1950 году унаследовал семейный бизнес. Черрути стал известен после того, как в 1957 году представил в Милане свою первую линию одежды Hitman. В 1967 году в Париже открылся первый бутик Cerruti 1881.