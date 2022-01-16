Умер итальянский модельер Нино Черрути

Итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути умер на 92-м году жизни в больнице города Верчелли (северная область Пьемонт), куда он был ранее госпитализирован для операции на бедре.

Итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути умер на 92-м году жизни в больнице города Верчелли (северная область Пьемонт), куда он был ранее госпитализирован для операции на бедре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета la Repubblica.

Как напоминает издание, под началом Черрути свою карьеру начинали многие деятели моды, включая Джорджо Армани. Черрути был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

Он родился в 1930 году, в 1950 году унаследовал семейный бизнес. Черрути стал известен после того, как в 1957 году представил в Милане свою первую линию одежды Hitman. В 1967 году в Париже открылся первый бутик Cerruti 1881.