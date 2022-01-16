О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер итальянский модельер Нино Черрути

Умер итальянский модельер Нино Черрути Итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути умер на 92-м году жизни в больнице города Верчелли (северная область Пьемонт), куда он был ранее госпитализирован для операции на бедре.
Шоу-бизнес
16 января 2022 г. 07:39
Умер итальянский модельер Нино Черрути

Итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути умер на 92-м году жизни в больнице города Верчелли (северная область Пьемонт), куда он был ранее госпитализирован для операции на бедре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета la Repubblica.

Как напоминает издание, под началом Черрути свою карьеру начинали многие деятели моды, включая Джорджо Армани. Черрути был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

Он родился в 1930 году, в 1950 году унаследовал семейный бизнес. Черрути стал известен после того, как в 1957 году представил в Милане свою первую линию одежды Hitman. В 1967 году в Париже открылся первый бутик Cerruti 1881.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Актер Алек Болдуин передал свой телефон полиции в рамках дела о гибели оператора
Актер Алек Болдуин передал свой телефон полиции в рамках дела о гибели оператора
15 января 2022 г. 13:44
В Голливудской версии фильма Иронии судьбы сыграет афроамериканка
В Голливудской версии фильма "Иронии судьбы" сыграет афроамериканка
15 января 2022 г. 11:38
Страницу комикса про Человека-паука продали в аукционе за крупную сумму
Страницу комикса про Человека-паука продали в аукционе за крупную сумму
14 января 2022 г. 09:09
Умерла основательница группы The Ronettes
Умерла основательница группы The Ronettes
13 января 2022 г. 08:31
На церемонии Оскар впервые за три года будет ведущий
На церемонии "Оскар" впервые за три года будет ведущий
12 января 2022 г. 06:30
Умер первый темнокожий лауреат Оскара
Умер первый темнокожий лауреат "Оскара"
8 января 2022 г. 05:27
Азербайджанец стал продюсером румынской певицы Seeya
ФотоАзербайджанец стал продюсером румынской певицы Seeya
6 января 2022 г. 16:22
Армани отменил показы коллекций в январе из-за коронавируса
Армани отменил показы коллекций в январе из-за коронавируса
5 января 2022 г. 05:58
Церемонию Грэмми могут перенести второй год подряд из-за COVID-19
Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за COVID-19
4 января 2022 г. 15:26
Певица Шейла презентовала новую песню после долгого творческого затишья
ФотоПевица Шейла презентовала новую песню после долгого творческого затишья
2 января 2022 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi