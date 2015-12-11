​Украинская певица назвала своего сына Табриз

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Украинская певица Ирина Билык во второй раз стала матерью, отцом сына ее стал известный режиссер Аслан Ахмадов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", мальчик появился на свет 8 декабря весом 3,5 кг и ростом 50 см. Роды прошли в частной клинике одной из европейских стран.

В сети уже появилась информация о том, какое имя выбрала певица своему новорожденному сыну.

Старшего сына певицы зовут Глеб. Для младшего Ирина Билык выбрала имя Табриз. Такой необычный выбор объясняется тем, что отец мальчика - Аслан Ахмадов родом из Азербайджана.