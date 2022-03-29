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Уилл Смит извинился перед ведущим "Оскара", которого он ударил

Уилл Смит извинился перед ведущим "Оскара", которого он ударил Американский актер Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии "Оскар", где он ударил ведущего мероприятия, комика Криса Рока, неуместно пошутившего о супруге актера.
Шоу-бизнес
29 марта 2022 г. 05:58
Уилл Смит извинился перед ведущим Оскара, которого он ударил

Американский актер Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии "Оскар", где он ударил ведущего мероприятия, комика Криса Рока, неуместно пошутившего о супруге актера.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Смита в его аккаунте в социальной сети Instagram.

"Насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Мое поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно", - говорится в заявлении Смита в его аккаунте в соцсети Instagram*.

Он отметил, что слушать шутки в свой адрес - часть работы актера, но замечание о медицинском состоянии его жены вызвало в нем эмоциональную реакцию, которую он не смог сдержать.

"Я хочу публично извиниться перед тобой, Крис. Я был за гранью, я был не прав. Мне стыдно, и мои действия не отражают человека, которым я хочу быть. Нет места насилию в мире любви и доброты", - написал Смит. Он принес извинения американской киноакадемии, организаторам шоу и всем присутствовавшим, а также зрителям по всему миру. Смит завершил публикацию извинениями перед семьей Уильямс и командой, работавшей над картиной "Король Ричард", принесшей актеру статуэтку.

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Версия на азербайджанском языке Vill Smit sillə vurduğu Kris Rokdan üzr istəyib

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