Уилл Смит извинился перед ведущим "Оскара", которого он ударил

Американский актер Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии "Оскар", где он ударил ведущего мероприятия, комика Криса Рока, неуместно пошутившего о супруге актера.

Американский актер Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии "Оскар", где он ударил ведущего мероприятия, комика Криса Рока, неуместно пошутившего о супруге актера.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Смита в его аккаунте в социальной сети Instagram.

"Насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Мое поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно", - говорится в заявлении Смита в его аккаунте в соцсети Instagram*.

Он отметил, что слушать шутки в свой адрес - часть работы актера, но замечание о медицинском состоянии его жены вызвало в нем эмоциональную реакцию, которую он не смог сдержать.

"Я хочу публично извиниться перед тобой, Крис. Я был за гранью, я был не прав. Мне стыдно, и мои действия не отражают человека, которым я хочу быть. Нет места насилию в мире любви и доброты", - написал Смит. Он принес извинения американской киноакадемии, организаторам шоу и всем присутствовавшим, а также зрителям по всему миру. Смит завершил публикацию извинениями перед семьей Уильямс и командой, работавшей над картиной "Король Ричард", принесшей актеру статуэтку.