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У Бейонсе украли вещи на миллион долларов

У Бейонсе украли вещи на миллион долларов Пока полицейские по этому делу никого не задержали
Шоу-бизнес
27 марта 2021 г. 14:17
У Бейонсе украли вещи на миллион долларов

Неизвестные вынесли из складских помещений в Лос-Анджелесе, в которых хранилось имущество американской певицы Бейонсе, вещи на сумму один миллион долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Воры пробирались в хранилища, в которых находились вещи Бейонсе, дважды в этом месяце. Несмотря на то, что складские помещения арендовала продюсерская компания исполнительницы Parkwood Entertainment, все украденные вещи, по данным источников, принадлежали певице. Воры вынесли из хранилищ дорогие сумочки и платья. В течение недели после первых ограблений воры взломали еще несколько ячеек в этом же складском комплексе и унесли вещи, принадлежащие одному из стилистов певицы.

Как отмечает портал, расследованием кражи занимается полиция Лос-Анджелеса. Пока полицейские по этому делу никого не задержали.

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