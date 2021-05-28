Трек "Butter" группы BTS установил сразу несколько рекордов Гиннесса

Участники южнокорейской группы BTS установили несколько новых рекордов Гиннесса после выхода 21 мая их трека "Butter" и клипа на него, говорится на сайте организации.

Участники южнокорейской группы BTS установили несколько новых рекордов Гиннесса после выхода 21 мая их трека "Butter" и клипа на него, говорится на сайте организации.

Report со ссылкой на ТАСС, видео на эту композицию одновременно смотрело 3,9 миллионов зрителей после его премьеры на платформе YouTube (предыдущий рекорд также принадлежит вокалистам из BTS, их сингл "Dynamite" единовременно смотрело три миллиона пользователей. — Прим. ред.).

"Butter" также стал самым просматриваемым музыкальным видео на YouTube за первые 24 часа с момента релиза, набрав более 108 миллионов показов (сейчас у ролика 241 миллион — Прим. ред.).

Также в Книге рекордов Гиннесса отмечают, что после того, как сингл разместили на сервисе Spotify, он собрал более 11,042 миллионов прослушиваний и скачиваний за первые 24 часа. Таким образом композиция превзошла предыдущий выдающийся результат — песню "I don't care" в исполнении Эда Ширана и Джастина Бибера почти на 65 тысяч прослушиваний (в 2019 году музыканты дебютировали на Spotify с 10,977 миллионами потоков. — Прим. ред.).

Успех BTS на Spotify был подтвержден еще одним достижением. По состоянию на 27 апреля 2021 года музыка BTS транслировалась 16,3 миллиарда раз на сервисе. Пока такое не удавалось ни одному другому исполнителю.