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Тейлор Свифт вновь стала самым продаваемым исполнителем 2023 года

Тейлор Свифт вновь стала самым продаваемым исполнителем 2023 года Американская певица Тейлор Свифт второй год подряд признана самым продаваемым музыкальным исполнителем.
Шоу-бизнес
21 февраля 2024 г. 20:59
Тейлор Свифт вновь стала самым продаваемым исполнителем 2023 года

Американская певица Тейлор Свифт второй год подряд признана самым продаваемым музыкальным исполнителем.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные доклада Международной федерации звукозаписи (IFPI) за 2023 год.

Свифт достигла этого показателя в четвертый раз (2014, 2019, 2022, 2023).

Согласно правилам IFPI, при подсчете итогового для каждого исполнителя балла в расчет берутся показатели продаж его композиций на стриминговых платформах и на физических носителях, а также число скачиваний.

На втором и третьем местах расположились два южнокорейских бой-бэнда: SEVENTEEN и Stray Kids. Еще двумя представителями жанра K-pop от Южной Кореи стали группы TOMORROW X TOGETHER на седьмом месте и NewJeans на восьмом месте.

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