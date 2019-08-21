Стало известно официальное название нового фильма про Джеймса Бонда. Лента, в которой роль «007» исполнит Дэниэл Крэйг, выйдет в прокат весной 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в официальном Twitter кинофраншизы сообщается, что новый фильм о приключениях спецагента Джеймса Бонда будет называться «Нет времени умирать» («No Time to Die»).

«Дэниэл Крэйг вернется на экраны в роли Джеймса Бонда в ленте «Нет времени умирать», — говорится в посте.

Сыграют в «Нет времени умирать» — помимо Крэйга — Рами Малек, Лашана Линч, Кристоф Вальц, Ана де Армас, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Джеффри Райт, Наоми Харрис и другие.

Режиссерское кресло проекта занимает Кэри Фукунага, приложивший руку к сериалу «Настоящий детектив».

Ранее в СМИ появилась информация, что одну из эпизодических ролей в «Нет времени умирать» может исполнить сам принц Чарльз: соответствующее предложение члену британской королевской семьи, в минувшем ноябре отметившему 70-летие, сделали лично создатели боевика, когда наследник престола побывал на съемочной площадке картины.