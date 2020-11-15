Стало известно, как Трамп смог попасть в фильм "Один дома 2"

Стало известно, каким образом Трамп смог попасть в фильм "Один дома 2"

Стало известно, каким образом Дональд Трамп смог попасть в фильм "Один дома 2"

Режиссер фильма "Один дома 2" Крис Коламбус рассказал, каким образом президент США Дональд Трамп смог попасть в кинокартину.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам режиссера, команда выбрала для съемок фильма отель "Плаза", на тот момент принадлежавший Трампу. Однако когда будущему американскому лидеру передавали гонорар, тот выдвинул кинематографистам необычное условие.

"Единственный способ, при котором вы сможете проводить съемки в отеле, — это если я буду в фильме", — передал слова Трампа Коламбус в беседе с Insider.

По словам режиссера, он решил оставить сцену с Трампом из-за того, что она понравилась зрителям на первом показе фильма.