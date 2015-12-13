Стали известны лауреаты Европейской киноакадемии

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Лауреатами премии Европейской киноакадемии EFA European Film Awards в номинации «лучший режиссер» стали итальянец Паоло Соррентино, чей фильм «Молодость» был также признан лучшим фильмом, и швед Рой Андерссон, премию за лучший документальный фильм получили создатели картины о жизни британской певицы Эми Уайнхаус, передает Газета.Ru со ссылкой на Variety.

Соррентино с фильмом «Молодость» стал лауреатом премии второй раз, предыдущая его картина «Великая красота» также была отмечена призом. Андерссон помимо статуэтки за лучшую режиссуру также был удостоен приза зрительских симпатий.

Жюри также отметило сценаристов фильм «Лобстер» Йоргоса Лантимоса, премию в номинации «европейское открытие» получил «Мустанг», лучшим мультфильмом была признана «Песнь моря».

В номинациях «лучший европейский актер» и «лучшая европейская актриса» победили Майкл Кейн и Шарлотта Рэмплинг.