​Стали известны гонорары главных звезд "Мстителей"

Портал Just Jared собрал данные о гонорарах, которые получали главные актеры серии супергеройских фильмов студии Marvel "Мстители".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, выяснилось, что Роберт Дауни-младший, игравший железного человека, за одноименную картину 2008 года получил $500 тыс., а за съемки в "Мстителях" 2012 года он получил уже $50 млн.

При этом исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс получил $15 млн за "Мстители: Война бесконечности» и «Первый мститель: Противостояние», ту же сумму (15 миллионов долларов) за свою работу в кинолентах "Тор. Рагнарёк" и "Мстители получил Крис Хемсфорд. А актрисе Бри Ларсон за роль Капитана Марвел заплатили $5 млн.