СМИ рассказали, когда состоятся похороны Джорджа Майкла

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Похороны легендарного британского исполнителя Джорджа Майкла состоятся на следующей неделе.

Как передает Report, об этом пишет издание The Sun со ссылкой на источники.

Сообщается, что король британской поп музыки будет похоронен рядом со своей матерью на кладбище Хайгейт в Лондоне.

Согласно данным газеты, на похоронах будут присутствовать только самые близкие друзья и родственники музыканта.

Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года на 54 году жизни.