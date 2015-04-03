​Скончался известный представитель турецкой поп-музыки Каяхан

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Скончался известный представитель турецкой поп-музыки, певец и композитор Каяхан.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, Каяхан, который был помещен несколько дней тому назад в реанимацию, скончался 3 апреля.

Он страдал от раковой опухоли.

Первый раз раковую опухоль у него обнаружили в 1990 году. В то время врачи прогнозировали, что певцу осталось жить 6 месяцев. Однако, Каяхан смог тогда вылечиться и избавится от этого недуга. Спустя 11 лет, он вновь заболел этой болезнью. В результате четырех операций, проведенных певцу, он смог снова вылечится. В третий раз его состояние оценивалось как более тяжелое.

Отметим, что Каяхан Ачар родился 29 марта 1949 года в Измире. Несколько дней назад он отметил свое 66-летие.