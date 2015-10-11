​Скончалась индийская актриса, сыгравшая тетю Зиты и Гиты

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Индийская актриса Манорама, воплотившая более тысячи образов и известная азербайджанскому зрителю по роли отрицательной героини — тети Зиты и Гиты, скончалась в возрасте 78 лет.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, Манорама скончалась в субботу от остановки сердца в городе Ченнаи.

За свою актерскую карьеру Манорама сыграла в 1200 фильмах и 1000 пьесах. Она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, когда число сыгранных ею ролей превысило 1000.

"Зита и Гита" — индийский фильм, вышедший в прокат в 1972 году и имевший большую популярность в СССР. История рассказывает о двух сёстрах-близнецах, разлученных в младенчестве.