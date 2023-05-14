"Евровидение-2023": Шведская певица Лорин повторила успех в Баку спустя 11 лет

В Ливерпуле (Великобритания) на спортивно-концертной площадке Liverpool Arena завершился финал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

В Ливерпуле (Великобритания) на спортивно-концертной площадке Liverpool Arena завершился финал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

Как передает Report, победительницей стала представительница Швеции певица Loreen (Лорин), которая исполнила песню Tattoo. Согласно голосованию жюри и зрителей, она получила 583 балла.

В 2012 году Loreen в Баку одержала победу на "Евровидении" с хитом Euphoria.

Второе место заняла Финляндия (репер Käärijä). Третье - Израиль (певица Noa Kirel).

Отмечается, что за победу в заключительной части соревнования боролись представители 26 стран. Финал начался с выступления лауреатов конкурса прошлого года - украинской группы Kalush Orchestra. Участники коллектива исполнили композицию "Стефания", с которой заняли первое место в 2022 году.

Азербайджан принял участие в голосовании в финале песенного конкурса. Наша страна отдала Израилю максимальные 12 баллов; Швеции - 10; Албании - 8; Испании - 7; Италии - 6; Австралии - 5; Швейцарии - 4; Финляндии - 3; Украине - 2; Эстонии - 1.

Итоги голосования от Азербайджана на песенном конкурсе представила ведущая компании Общественного телевидения и радиовещания Нармин Салманова.

Напомним, что азербайджанский дуэт TuralTuranX не смог набрать нужного количества зрительских голосов для прохода в конкурсный финал.