Съемки шестого сезона "Короны" остановят из-за смерти Елизаветы II

Netflix приостановит на время съемки шестого сериала "Корона" из-за смерти королевы Елизаветы II.

Netflix приостановит на время съемки шестого сериала "Корона" из-за смерти королевы Елизаветы II.

Как передает Report, об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на заявление шоураннера и сценариста сериала Питера Моргана.

"Корона" — это любовное письмо к ней, и мне сейчас нечего добавить, только молчание и уважение. Я ожидаю, что мы приостановим съемки из уважения", - сказано в заявлении Питера Моргана.

Сериал "Корона" рассказывает о правлении Елизаветы II и охватывает события с начала 1950-ых годов. Первый сезон вышел в ноябре 2016 года, премьера пятого сезона должна состояться осенью 2022 года. Четвертый сезон вышел в 2021 году и был посвящен отношениям принца Чарльза и принцессы Дианы. Пятый и шестой сезон будут посвящены событиям конца XX и началу XXI веков.

После выхода сериала 2016 года его авторы сообщали, что разработали план на случай смерти Елизаветы II во время съемок. По их словам, производство "Короны" приостановят на долгое время.