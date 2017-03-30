Семья Джорджа Майкла официально подтвердила факт его похорон

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Семья Джорджа Майкла официально подтвердила факт похорон певца, которые состоялись в среду в Лондоне.

Как передает Report, об этом сказано в распространенном в среду заявлении родных и близких музыканта.

"Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла состоялись сегодня. Члены семьи и близкие друзья собрались на малочисленную частную церемонию, чтобы проститься с нашим любимым сыном, братом и другом. Семье Джорджа Майкла хотелось поблагодарить его поклонников по всему миру за их многочисленные послания с выражением любви и поддержки", - сказано в распространенном в среду заявлении родных и близких музыканта.

Скорее всего, 29 марта неслучайно было выбрано днем похорон, поскольку в среду все внимание СМИ было сконцентрировано на объявленном премьер-министром Терезой Мэй запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС. И это позволило провести церемонию погребения при меньшем внимании прессы, чем в обычный день, к чему и стремились организаторы похорон.

53-летний Джордж Майкл умер в своем загородном доме в деревне Горинг-он-Темз в графстве Оксфордшир 25 декабря 2016 года.