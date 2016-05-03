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    Самра Рагимли провела первую репетицию на "Евровидении" в Стокгольме - ФОТО

    На сцене вместе с певицей выступят 4 танцора и бэк-вокалист

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Представляющая Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2016" Самра Рагимли провела первую репетицию на сцене конкурса в Стокгольме.

    Как сообщает Report, азербайджанская певица перед репетицией сообщила, что на сцене вместе с ней выступят 4 танцора и бэк-вокалист Диана Гаджиева.

    По словам режиссера сценической постановки выступления С.Рагимли Роине Содерлунда, выступление певицы будет основано на теме "Алисы из страны чудес", но в более современной форме.

    Следующая репетиция певицы пройдет 6 мая.

    Отметим, что С.Рагимли исполнит на конкурсе песню "Miracle" (Чудо) в первом полуфинале конкурса 10 мая.

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