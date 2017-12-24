Руководство конкурса Мисс Америка уволилось из-за скандала

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Три руководителя конкурса красоты «Мисс Америка» подали в отставку после скандала с унижением участниц.

Как передает Report, ранее СМИ опубликовали их электронную переписку, в которой содержались оскорбительные комментарии в отношении девушек-победительниц.

Свои посты покинули исполнительный директор Miss America Organization, президент и председатель жюри конкурса, сообщает Associated Press.

Ухода менеджеров потребовали обладательницы титула «Мисс Америка» после обнародования скандальной истории. Некоторые из них надеялись, что к руководству конкурса придут женщины.