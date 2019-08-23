Российская кинокомпания подала в суд на Шварцнеггера

Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ), создавшей фильм "Вий 3D", подал иск к China Film Group, а также Арнольду Шварцнеггеру и Джеки Чану, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Российская компания требует суд взыскать более 216 миллионов рублей (около 3,291 млн. долларов) после неудачного старта проката в Китае сиквела "Вия 3D" под названием "Тайна печати дракона", в котором и снялись актеры. РФГ финансировала картину, однако пока не может получить с него доход.

Продюсер Алексей Петрухин считает требования РФГ бесперспективными. По его словам, выделенные средства не принадлежали самой компании или частным инвесторам, а были получены от Фонда кино.