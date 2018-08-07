Роберт Редфорд объявил о завершении своей карьеры

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Американский актер Роберт Редфорд в интервью журналу Entertainment Weekly рассказал, что фильм "Старик с пистолетом" станет последним в его актерской карьере, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

"Никогда не говори никогда, но я уверен, что это — завершение моей актерской карьеры", - заявил 81-летний актер.

Отметим, что фильм режиссера Дэвида Лоури повествует о грабителе Форресте Такере, который 17 раз попадал в тюрьму и столько — же бежал из нее.

Редфорд известен по таким фильмам, как "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Великий Гэтсби" и "Вся президентская рать". За роль в картине "Афера" его номинировали на "Оскар". В 1981 году он получил "Оскар" в номинации "Лучшая режиссура" за фильм "Обыкновенные люди".