Ричард Гир женится на невесте вдвое младше себя

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ 68-летний голливудский актер Ричард Гир возьмет в жены 34-летнюю дочь бывшего вице-президента футбольного клуба "Реал Мадрид" Алехандре Сильве, с которой звезда Голливуд встречается вот уже три года.

Как передает Report, о намерениях влюбленных журналисты догадались, заметив на пальце Алехандры кольцо, которое испанка надела на благотворительный ужин в Милане.

Классическое обручальное кольцо из белого золота с крупным бриллиантом, одетое на безымянный палец, не оставило у папарацци сомнений.

Однак ни Гир, ни Сильва не дают комментариев о своих планах на будущее, так что пока остается лишь гадать, когда состоится их свадьба.