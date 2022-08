Релиз новой игры во вселенной Поттера Hogwarts Legacy сдвинули на 2023 год

Приквел к книгами и фильмам о Гарри Поттере в формате игры Hogwarts Legacy не выйдет в 2022 году, как было заявлено ранее.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте The Verge.

Редакция издания ссылается на пост официального аккаунта проекта в Twitter, в котором написано, что релиз Hogwarts Legacy на PlayStation, Xbox и ПК состоится 10 февраля 2023 года. В нем же отмечается, что дата выхода игры на Nintendo Switch будет объявлена в ближайшее время.

"Команда разработчиков рада, что вы ждете игру, однако нам нужно больше времени, чтобы подарить вам наилучшие впечатления от нее", – цитирует The Verge сообщение в Twitter.

Это уже второй раз, когда студия Avalanche Software и издатель Warner Bros. откладывают релиз Hogwarts Legacy. Изначально, во время анонса осенью 2020 года, игру во вселенной Гарри Поттера обещали выпустить в 2021 году. Однако в январе 2021 года релиз был смещен на 2022 год.