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"Проклятие Аннабель 3" за 2 дня до премьеры в CinemaPlus

"Проклятие Аннабель 3" за 2 дня до премьеры в CinemaPlus

В кинотеатре премиум-класса Cinema Plus, расположеннoм в ТЦ "Gənclik Mall" за 2 дня до официальной премьеры прошёл показ фильма ужасов "Проклятие Аннабель 3" в формате Dolby Atmos.

Как сообщает Report, это новая часть серии ужастиков об одержимой кукле, приносящей в наш мир злые потусторонние силы. 

Устрашающий декор кинотеатра вызывал у гостей жуткий восторг. Также была музыка, фуршет, алкогольные и безалкогольные напитки. 

Режиссёром фильма ужасов является Гари Доберман. В ролях Вера Фармига, Маккенна Грэйс, Патрик Уилсон, Эмили Бробст, Мэдисон Исман и другие. 

Коротко о фильме: Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под "надежное" освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья. 

Поддержку в организации мероприятия оказали: Portal Games, ресторан Taksim kebap, Ganja Sharab, водка "Banketnaya", пиво "Kronenburq 1664 Blanc" и Şeh Su. 

Кинотеатр Cinema Plus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы. 

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