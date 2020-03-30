​Программа "Что? Где? Когда?" вышла в эфир без поддержки клуба в зале

Команда знатоков Андрея Козлова приняла участие в игре "Что? Где? Когда?" впервые за 30 лет без поддержки клуба в зале, все игроки предварительно прошли тесты на COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, программа транслировалась в воскресенье на Первом канале.

"Это прямой эфир, и готовился он с учетом новых реалий: для того, чтобы участвовать в игре, ведущий, все участники и те, кто будут их поддерживать, прошли тест на коронавирус в одной из московских лабораторий. И только после того, как был получен отрицательный результат, они были допущены в зал", - отмечалось в эфире программы "Время".

Ранее на канале передачи в видеосервисе YouTube было опубликовано сообщение о том, что в зале будет находиться только команда знатоков и распорядители, а помощь клуба, если она понадобится, игроки получат в режиме реального времени.

"Необычно сегодня начинается игра. Днем были сделаны тесты на коронавирус всем участникам программы. А сейчас замеряем температуру на всякий случай - лучше перестраховаться", - сказал ведущий Борис Крюк.