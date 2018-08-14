Продюсер "Жара в Баку": Одним из персонажей фильма является сам город - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В столице Азербайджана продолжаются съемки фильма с рабочим названием «Жара в Баку», генеральным продюсером которого является Эмин Агаларов.

Главные герои фильма - москвичка Дарья и бакинец Мурад. Персонажами картины также являются самые яркие звезды российской эстрады, принимающие участие в международном музыкальном фестивале «ЖАРА-2018», который прошел в Баку с 26 по 29 июля. Продюсер кинопроекта - Теймур Джафаров.

Как сообщает Report, на пресс- конференции в Баку главный продюсер картины Теймур Джафаров рассказал журналистам о процессе съемок, цели и сложностях, с которыми сталкивается команда проекта: "В фильме все начинается с самолета, на котором звезды прилетают на "Жару". В нем же летит наша героиня Даша, которая победила на проекте "Голос". И дальше начинаются разные сюжетные линии, которые приводят к осуществлению мечты каждого героя нашего фильма. Также одним из персонажей нашего фильма является город Баку. Самодостаточным, полноценным персонажам, которого мы хотим показать зарубежному зрителю".

По словам Теймура Джафарова снимать подобный фильм, когда все неподконтрольно режиссеру, очень сложно.

"Мы экспериментировали, все происходило буквально в реальном времени. Мы снимали по нетрадиционной схеме. Для всех; актеров, продюсеров, режиссера. Все усугублялось тем, что мы создаем новый жанр. Если в традиционном фильме все заранее уже запланировано, каждый из актеров знает свои слова и сыграет это как запланировано режиссером, то тут мы просто ходили за звездами, к примеру, по красной дорожке и начинали снимать с ходу, начинали с ними диалог. С нашей стороны все было подготовлено, но мы не знали как на это будут реагировать они. Это, безусловно, рискованно. Мы делаем невозможное, а как уже получится - оценит зритель",- подчеркнул он.

Одну из главных ролей в фильме сыграет актриса Диана Пожарская, героине которой посчастливилось выступить на сцене "Жары": "Мне очень нравится моя героиня. Я всячески пытаюсь сделать ее другой. Чтобы она отличалась от моих других героин. Сценарий мне позволяет это сделать и мне кажется, что получится красивая и интересная история. Для меня много чего было неожиданным, особенно когда выступала для съемок на сцене (в рамках фестиваля "Жара") . Но я справилась. Спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал. В Баку нам все нравится. Я в восторге от азербайджанской кухни. Без ума от местных блюд из рыбы и мяса, полюбила кутабы. Вино, конечно же, тоже очень хорошее".

Роль Мурада, молодого человека Даши (главной героини) сыграл актер Наиль Абрахманов: "У нас была такая немного сложная задача. Татарин и дагестанец должны были сыграть азербайджанцев. Мы все думали, какой колорит внести. Очень долго думали над акцентом, потом решили, что не надо (смеется). Но тем не менее, думаю, нам удалось это сделать, так как прожив в Баку неделю, мы переняли некую манеру общения местных жителей. Кстати, говорят, что жара очень часто является помехой для съемочного процесса. Я бы сказал обратное. Нам было очень комфортно сниматься именно в такую погоду".

Отметим, что прокатчиком фильма в Азербайджане является Cinema Distribution, и он будет показан в сети кинотеатров Cinemaplus.